В Самаре состоялось заседание координационного совета по расширению сети исправительных центров

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Заседание координационного совета состоялось в администрации Волжского района Самарской области. На него были приглашены руководители предприятий, расположенных на территории района.



Обсуждался вопрос, касающийся создания участков для труда осужденных к принудительным работам. Было высказано немало интересных предложений, которые со временем реализуются.



В деловом разговоре приняла участие заместитель начальника отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Ольга Харченко, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО