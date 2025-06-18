В Самаре состоялось выездное заседание Президиума Профсоюза работников связи России

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17 июня на площадке Самарской губернской думы прошло выездное заседание Президиума Профсоюза работников связи России. Вел заседание председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. Главный вопрос повестки дня – «О практике развития социального партнёрства в организациях отрасли связи в Самарской области».

В работе Президиума Профсоюза приняли участие заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр цифрового развития и связи Виктор Злобич, которые рассказали о взаимодействии органов власти с организациями и предприятиями отрасли связи области. О важной совместной работе регионального правительства и Федераций профсоюзов Самарской области ранее говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

В качестве важнейших направлений совместной работы глава региона отмечал укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников в своем выступлении отметил вклад профорганизаций связистов в развитие профсоюзного движения в регионе. О положении дел на предприятиях и в организациях связи, а также о взаимодействии с профсоюзными организациями по выполнению условий коллективных договоров рассказали директор УФПС Самарской области Андрей Попов, директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин, директор филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Самарский ОРТПЦ» Дмитрий Калиновский.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников связи России Андрей Учватов выступил с докладом о работе профсоюзных организаций связистов по развитию социального партнерства.

«В рамках заседания состоялся содержательный и конструктивный диалог представителей всех сторон социального партнерства, который, безусловно, будет способствовать укреплению их взаимодействия, развитию социального диалога с работодателями, органами законодательной и исполнительной власти, оптимальному регулированию социально-трудовых отношений в регионе и достижению достойного уровня жизни и социальных гарантий работников», - отметил председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Анатолий Назейкин вручил участникам заседания, в том числе заместителю председателя Правительства Самарской области – министру цифрового развития и связи Виктору Злобичу, памятные медали в честь 120-летия Профсоюза работников связи России – одного из старейших профессиональных союзов России, основанного в 1905 году.

Также участники заседания Президиума Профсоюза работников связи России посетили предприятия и организации связи, провели встречи с профактивом связистов.

Фото: пресс-центр Профсоюза работников связи России