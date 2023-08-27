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Памятная доска летописцу Самары  установлена в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов.
В Самаре состоялось торжественное открытие памятной доски Борису Кожину
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В Самаре состоялось торжественное открытие памятной доски Борису Кожину

27 августа 2023 18:14
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Памятная доска летописцу Самары  установлена в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов.

В воскресенье, 27 августа, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски Борису Александровичу Кожину.

В мероприятии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, Министр культуры Самарской области Ирина Калягина, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, председатель Самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова, представители различных творческих союзов Самарской области, родственники и коллеги Бориса Кожина.

Напомним, в знак увековечивания имени Бориса Кожина Самарское областное отделение Союза журналистов России в 2022 году выступило с инициативой установить нашему земляку мемориальную доску. Инициативу Союза журналистов поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

 «Сегодня мы пришли почтить память абсолютно простого, открытого и доброго человека. Те истории Самары, о городе, о людях, которые сохранил и передал нам Борис Александрович, наверное, самое важное, что есть у нас сейчас. И, мне кажется, если мы будем это помнить и хранить, это будет ему большим человеческим подарком», - сказала Ирина Калягина.

Памятная доска кинодокументалисту, корифею самарской журналистики, летописцу Самары  установлена в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и расположилась она на фасаде дома №62 по улице Красноармейской, где проживал известный журналист.

«Человек – глубокий интеллектуал, с энциклопедическими знаниями. Истинный самарец, любивший наш город, глубоко знавший его историю. Искренне рада, что сегодня памятная доска появляется здесь, на фасаде дома, где он жил. Отрадно, что она открывается в год педагога и наставника, который объявлен нашим Президентом. Борис Александрович был наставником не только для своих учеников и юных журналистов, он был наставником для всех нас», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Борис Александрович ушел из жизни в 2021 году, оставив после себя богатое наследие. Он – редактор более 400 выпусков киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены бесценные исторические факты о Самаре и Самарской области, людях, внесших вклад в процветание города и региона.

 

Фото:   администрация Самары

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