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В Самаре состоялось торжественное мероприятие по снятию с временного хранения в музее ОДО личных вещей адмирала Ивана Исакова

25 июля 2022 17:07
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Россия передаст Армении личные вещи адмирала Исакова.

В военно-историческом музее Центрального военного округа при Доме офицеров Самарского гарнизона состоялось торжественное мероприятие по снятию с временного хранения в музее личных вещей Героя Советского Союза адмирала Ивана Исакова для передачи малой родине – Республике Армения.

В мероприятии приняли участие представители Центрального военного округа, ветераны Вооруженных Сил, общественные деятели, представители Армении в Самарской области и юнармейцы.

- Адмирал Исаков для Армении это как Жуков для России, народный герой, - сказал председатель Самарского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил генерал-майор Вооруженных Сил России в отставке Володя Саркисян, который является армянином по национальности. Он отметил, что это важное мероприятие для укрепления дружбы и добрососедства между двумя странами.

Передача экспонатов состоится в два этапа. Сегодня на первом этапе в военно-историческом музее личные вещи адмирала сняли с временной экспозиции частного коллекционера и члена общественного совета ЦВО Дмитрия Хмелева, который принял решение безвозмездно передать экспонаты Армении.

 27 июля в посольстве Армении в Москве состоится вторая часть передачи личных вещей адмирала Исакова с участием послов, военных атташе и других представителей России и Армении.

Среди личных вещей: папка к докладу, удостоверение к медали за подписью адмирала Николая Кузнецова, разные фотографии, поздравительные телеграммы от трижды Героя Советского Союза маршала Семена Буденного, дважды Героя Советского Союза маршала Родиона Малиновского, дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна и многих других, сообщает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:  пресс-служба музея ЦВО

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