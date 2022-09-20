В Самаре состоялось первое в этом учебном году собрание членов военно-патриотического объединения «Защитник им. В.П. Чуйко»

160

20 сентября 2022 года в актовом зале ГАПОУ «Колледж энергетики и строительства им. П. Мачнева» состоялось первое в этом учебном году общее собрание членов военно-патриотического объединения «Защитник им. В.П. Чуйко».

Клуб был создан в 2013 году по инициативе преподавателя-организатора ОБЖ, ветерана боевых действий на Северном Кавказе, подполковника запаса Александра Тарасова.

В работе общего собрания принял участие председатель РОСО «СВД и ПСН», ветеран боевых действий, майор запаса Андрей Карпов, который хорошо был знаком с Владимиром Чуйко.

В своем обращении к юношам и девушкам он рассказал о важности и актуальности данной деятельности, современных требованиях к защитнику Родины, необходимости воспитания дисциплины и повышения уровня личной допризывной подготовки, развитию физических и психологических качеств.

Итогом общего собрания стали, как выборы нового состава руководящего органа объединения, так и решение о дальнейшем плодотворном взаимном сотрудничестве с РОСО «СВД и ПСН».

Андрей Карпов пожелал новому руководящему составу и всем воспитанникам клуба успехов в освоении программы объединения, самореализации и достижении поставленных целей.

Фото: РОСО «СВД и ПСН»