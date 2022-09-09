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В Самаре состоялось открытие скульптурной композиции «Тема и Жучка»

9 сентября 2022 18:44
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Скульптура «Тема и Жучка» утановлена около кукольного театра «Лукоморье», расположенного на углу улиц Ленинской и Рабочей.

В пятницу, 9 сентября, Елена Лапушкина приняла участие в торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Тема и Жучка», посвященной главным героям повести «Детство Темы» писателя Николая Гарина-Михайловского. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы, координатор федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, профессор Самарского университета Михаил Перепёлкин, родственники автора произведения.

В 1892 году в журнале «Русское богатство» была опубликована первая повесть Николая Гарина-Михайловского «Детство Темы», которая была с восторгом принята как читателями, так и критиками.

«Очень важный смысл всех скульптурных композиций, которые появляются на улицах и площадях, набережной города в том, что в бронзе оживают литературные герои, киноперсонажи, непосредственно связанные с Самарой. «Тема и Жучка» - один из таких ярких примеров, потому что Гарин - Михайловский жил в Самарской губернии, работу над повестью «Детство Темы» он закончил именно здесь - на самарской земле. И в этом году двойной юбилей - 170 лет со дня его рождения и 130 лет со дня выхода повести», - отметил Александр Хинштейн.

После «Детства Темы» были изданы повести «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры», которые образовали тетралогию о взрослении и становлении личности: психологическом, нравственном и социальном.

Вот уже больше сотни лет повести Николая Георгиевича Гарина-Михайловского учат русских детей ответственности за свои поступки, любви к Родине, природе и окружающим людям. Они вселяют уверенность в том, что героем может стать самый обычный ребенок - и он сумеет занять свое место в истории.

«Мы очень благодарны и властям, и жителям, и причастным к этому радостному и знаковому для нас и для Самары событию. Такое возвращение к хорошей литературе, к каким-то правильным установкам жизненным, которые несет русская классическая литература, по-моему, это прекрасно и очень здорово», - поделился правнук писателя Максим Сырников.

Композиция, созданная Заслуженным художником Российской Федерации Константином Чернявским, изображает главных персонажей знаменитой повести «Детство Темы», которую автор посвятил своему сыну. Долгие годы это произведение проходили в школах, ведь оно воспитывает в детях мужество, способность брать на себя ответственность за принятие решений и сострадание к тем, кто слабее. Маленький мальчик преодолевает страх, ночью крадется к колодцу, чтобы спасти упавшую туда любимую собаку. Напомним, Константин Чернявский, является автором, уже полюбившихся самарцам и гостям города, композиций «Красноармейца Сухова» и «Клена».

«Появилась добрая традиция: в дни празднования Дня города у нас появляются новые скульптурные композиции. Так было и в сквере Аксаковых, и памятник «Синей птице». Это замечательно, ведь они все так или иначе связаны с нашей самарской землей, позволяют жителям и гостям города открывать Самару с новой стороны, знакомиться с ее гранями», - отметила глава города.

Местом для установки скульптуры «Тема и Жучка» была выбрана прилегающая территория Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара кукольного театра «Лукоморье», расположенного на углу улиц Ленинской и Рабочей. Театр является местом, которое активно посещают дети, он бережно охраняет традиции кукольного театра, показывая красивые, добрые, веселые и умные спектакли, развивающие в детях лучшие человеческие качества.

Здание театра расположено напротив дома, где в конце XIX века жил знаменитый писатель. Открытие композиции состоялось в честь 170-летия писателя Николая Гарина-Михайловского, чья жизнь и творчество неразрывно связано с Самарской губернией.

 

Фото:   администрация Самары

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