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26 марта в Самаре состоялось девятое заседание Совета ветеранов СВО. Началась рабочая встреча с поздравления участников от имени главы города Ивана Носкова и вручения сувениров в связи с успешным выступлением на прошедшем первом всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Команда Самарской области по слежд-хоккею, куда входят и члены Совета, в составе сборной региона завоевала бронзовые медали. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

«Я считаю, что это большой успех, участников было много, конкуренцию нам составили команды из 15 регионов России! Удалось выйти в финал, но немного не хватило для победы, и мы заняли третье место. Это хороший результат, но мы спортсмены, задачи у нас всегда максимальные. Поэтому будем стремиться к первым местам!», – отметил тренер команды Андрей Куликов.

Развитие адаптивного спорта и приобщение к физической культуре участников специальной военной операции, возвращающихся домой, а также их дальнейшее трудоустройство, переобучение и помощь в открытии собственного дела являются одними из приоритетных направлений работы администрации Самары и Совета ветеранов СВО. Во время заседания также обсудили тему новых направлений работы Совета ветеранов – к сотрудничеству привлечен Совет ветеранов ГУ МВД России по Самарской области. Представители обеих организаций планируют совместно проводить профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка.

«Сегодня мы обсудили вопросы взаимодействия между ветеранами органов внутренних дел и ветеранами СВО, – рассказал председатель Совета ветеранов Управления МВД города Самары Александр Копункин. - Среди основных – профилактические мероприятия среди вернувшихся военнослужащих, оказание им юридической и практической помощи и наше дальнейшее сотрудничество».

Кроме того, Совет ветеранов СВО продолжает принимать и отрабатывать обращения участников спецоперации, их близких и членов семей, которые сталкиваются с различными проблемами и просят помощи в их решении. Количество запросов постоянно растет, однако команда тоже расширяется - к Совету ветеранов присоединяются новые участники.

Фото: администрация Самары