Я нашел ошибку
Главные новости:
Серия сухогрузных судов проекта RSD-34L строится в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта».
ЗАО «Нефтефлот» приступает к строительству трех очередных серийных судов проекта RSD-34L
Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению.
В Хургаде при крушении батискафа погибли пять россиян
Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.
В Самарскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата
В 2025 году приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля и пройдет в два этапа.
В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс
Бывший руководитель департамента транспорта Сергей Маркин уволился по собственному желанию.
На должность руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Владимир Чичев
На заседании обсудили развитие адаптивного спорта и сотрудничество с ветеранами органов внутренних дел.
В Самаре состоялось девятое заседание Совета ветеранов СВО
В рамках подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г. энергетики заменили в микрорайоне 4 километра тепловых сетей различного диаметра, включая вводы в многоквартирные дома.
«Т Плюс» готова приступить к восстановлению благоустройства территории Промышленного района Самары
С 23:00 28 марта до 23:00 30 марта.
В Самаре будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялось девятое заседание Совета ветеранов СВО

27 марта 2025 17:22
91
На заседании обсудили развитие адаптивного спорта и сотрудничество с ветеранами органов внутренних дел.

26 марта в Самаре состоялось девятое заседание Совета ветеранов СВО. Началась рабочая встреча с поздравления участников от имени главы города Ивана Носкова и вручения сувениров в связи с успешным выступлением на прошедшем первом всероссийском «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Команда Самарской области по слежд-хоккею, куда входят и члены Совета, в составе сборной региона завоевала бронзовые медали. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске. 

«Я считаю, что это большой успех, участников было много, конкуренцию нам составили команды из 15 регионов России! Удалось выйти в финал, но немного не хватило для победы, и мы заняли третье место. Это хороший результат, но мы спортсмены, задачи у нас всегда максимальные. Поэтому будем стремиться к первым местам!», – отметил тренер команды Андрей Куликов. 

Развитие адаптивного спорта и приобщение к физической культуре участников специальной военной операции, возвращающихся домой, а также их дальнейшее трудоустройство, переобучение и помощь в открытии собственного дела являются одними из приоритетных направлений работы администрации Самары и Совета ветеранов СВО. Во время заседания также обсудили тему новых направлений работы Совета ветеранов – к сотрудничеству привлечен Совет ветеранов ГУ МВД России по Самарской области. Представители обеих организаций планируют совместно проводить профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка. 

«Сегодня мы обсудили вопросы взаимодействия между ветеранами органов внутренних дел и ветеранами СВО, – рассказал председатель Совета ветеранов Управления МВД города Самары Александр Копункин. - Среди основных – профилактические мероприятия среди вернувшихся военнослужащих, оказание им юридической и практической помощи и наше дальнейшее сотрудничество». 

Кроме того, Совет ветеранов СВО продолжает принимать и отрабатывать обращения участников спецоперации, их близких и членов семей, которые сталкиваются с различными проблемами и просят помощи в их решении. Количество запросов постоянно растет, однако команда тоже расширяется - к Совету ветеранов присоединяются новые участники.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Был выполнен комплексный ремонт: обновлены 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки.
27 марта 2025, 14:52
Вячеслав Федорищев: «Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто»
Был выполнен комплексный ремонт: обновлены 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки. Благоустройство
163
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.
21 марта 2025, 16:56
В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026. Общество
863
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
854
В центре внимания
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
140
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
229
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
280
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
552
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
849
Весь список