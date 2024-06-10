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В Самаре состоялись соревнования среди спортивных семей из сельских районов региона

10 июня 2024 19:36
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В соревнованиях приняли участие команды из 15 сельских районов Самарской области.

Первенство среди сельских районов региона разыгрывается в 17 дисциплинах, среди которых зимние и летние, игровые и интеллектуальные виды спорта, троеборье дояров, косарей и механизаторов. Ежегодно в программу включаются и состязания среди спортивных семей. В этом году, в Год семьи, турниру было уделено особое внимание.

В соревнованиях приняли участие команды из 15 сельских районов Самарской области. Мамы, папы и дети - мальчики и девочки 10-12 лет - соревновались в четырех видах программы: дартсе, настольном теннисе, шашках и легкоатлетической эстафете. По результатам состязаний каждой команде начислялись очки, а в финале подсчитывалась их сумма отдельно среди семей с мальчиками и семей с девочками.

 Победителями соревнований в 2024 году стали команды семьи Николаевых из Борского района и семьи Тухбатшиновых из Камышлинского района Самарской области.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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