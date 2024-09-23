В Самаре состоялась торжественная церемония закрытия III Детско-юношеского футбольного Фестиваля

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В Самаре под эгидой Общественных советов при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по Самарской области в целях популяризации футбола и здорового образа жизни среди детей с 20 по 22 сентября 2024 года прошел детско-юношеский футбольный Фестиваль КУБОК САМАРЫ-2024, приуроченный к Международному дню мира.



В Фестивале приняли участие более 400 ребят: 28 команд из Самары и Самарской области в возрастных категориях от 7 до 9 лет. На тренировочной площадке «Восход», которая расположена на территории «Самара-Арена», было сыграно более 80 матчей.



В праздничной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Светлана Патрушева и представители Совета областного главка Алексей Бородин и Павел Козин. Призы лучшим защитникам турнира вручал начальник физкультурно-массовой спортивной работы Самарской региональной организации спортивного общества «Динамо», подполковник внутренней службы Семен Бажутов.



Общественники поблагодарили всех, кто оказывал помощь в организации долгожданного футбольного фестиваля, так полюбившегося юным спортсменам и их родителям.



Сотрудники полиции пожелали ребятам соблюдать дисциплину и порядок, слушать тренеров и родителей. В финале красочного награждения организаторы заверили, что Самарский Фестиваль продолжит свою историю.



«Без сомнения, футбольный Фестиваль способствует укреплению партнерских отношений между Общественными советами и помогает ребятам развить лидерские качества, приобщает к занятием спортом, учит работать в команде», - подчеркнул Алексей Бородин, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО