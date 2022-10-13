В Самаре состоялась стратегическая сессия в рамках организации Всероссийской премии «Больших перемен»

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Во вторник, 11 октября, в Самаре в молодежном пространстве StrelkaHall провели стратегическую сессию активистов Российского движения детей и молодежи в рамках организации Всероссийской премии «Больших перемен». Премия запущена в целях популяризации Российского движения детей и молодежи, которое было создано в июле текущего года при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Участников поприветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов: «Вы главные герои сегодняшнего дня - самые активные, энергичные представители разных учебных заведений и организаций, разных уголков Самарской области, кого объединило творчество. Сегодня нам важно обсудить, как представить проекты, которые создавались на разных площадках, на более высоком, федеральном уровне. Сегодня вы даете импульс и федеральному конкурсу соавторов нового молодежного движения. Правительство Самарской области сделает все возможное, чтобы создать условия для реализации вашей творческой энергии, талантов, поддержит ваши стремления реализовать свои проекты».

Премия «Больших перемен» – первый в России проект, в котором главными участниками и судьями являются дети, их родители и педагоги. Номинируются организации, проекты, площадки, цифровые сервисы,

ТВ- и радиоканалы, ТВ-шоу и другие медиапроекты, для которых дети

и их благополучие стоят на первом месте. На втором этапе номинантов будут оценивать летучие команды ― это группы народных экспертов – детей, родителей, педагогов - в 85 регионах России. Сначала они посещают номинированные проекты в своих регионах, оценивают их согласно разработанному методическому руководству, ставят баллы и составляют список топ-1000 проверенных проектов. Затем 200 лучших проектов из всех регионов России будут отобраны путем народного голосования, а в рамках финала Премии эксперты в различных отраслях определят победителей в 10 номинациях в сфере науки, образования, творчества, здравоохранения, туризма, сохранения исторической памяти, телекоммуникаций и других. Победители и проекты, вошедшие в топ-200, будут размещены на рекомендательной платформе премии «Больших перемен» и получат соответствующий знак качества.

Также были представлены проекты от региона на конкурс соавторов Российского движения детей и молодежи. Например, члены местного отделения м.р. Волжский Самарского регионального отделения Российского движения школьников для участия в конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи выбрали номинацию, в рамках которой нужно придумать традиции, которые подойдут Движению, и предложили традицию посвящения в ряды активистов Российского движения детей и молодежи. «Мы считаем, что основой успешной деятельности выступает командная работа и преемственность поколений. Очень важно учить примером. Именно поэтому предлагаем традицию по посвящению новых активистов выпускниками движения. Два раза в год, осенью и весной, новые участники движения готовят творческие номера – сюрпризы, рассказывая, почему они хотят стать частью движения и что они могут предложить для его развития. На посвящении активисты презентуют свои номера, а выпускники прошлого года дарят им летопись движения, в которую, в будущем, будут вписаны и имена новичков», - отметили они.

Команда из местного отделения г.о. Новокуйбышевск Самарского регионального отделения Российского движения школьников представила свои предложения в номинации «Атрибуты» - ребята предложили дизайн элементов формы участников движения. Представители студенческих педагогических отрядов Самары, Российского движения школьников, «Орлят России» и других молодежных организаций, родители и педагоги обсудили презентации готовых идей, отработали формат оценки проектов.

Стратегическая сессия завершилась работой в группах по направлениям номинаций Всероссийской премии «Больших перемен». Впервые активная молодежь Самарской области: «Большая перемена», Российское движение школьников, «ЮНАРМИЯ», «Российские студенческие отряды, «Российский Союз Молодежи», Ассоциация волонтерских центров -работали вместе с целью развития Российского движения детей и молодежи в Самарской области.