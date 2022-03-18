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В Самаре состоялась дизайн-сессия «Заботливый регион: этап 1. Региональный стандарт»

18 марта 2022 15:31
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Мероприятие положило начало работе по  формированию единого стандарта информирования граждан региона о мерах поддержки в условиях санкционного давления.

Вчера, 17 марта, в СКК «Дворец спорта» прошла дизайн-сессия «Заботливый регион: этап 1. Региональный стандарт». Мероприятие положило начало работе по  формированию единого стандарта информирования граждан региона о мерах поддержки в условиях санкционного давления.

Инициатором создания такого стандарта выступила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина. 10 марта, на координационном совете по кадровой политике при Губернаторе Самарской области идею поддержал Глава региона Дмитрий Азаров.

Перед проведением дизайн-сессии оператором мероприятия АНОО ДПО «Таволга» было проведено социологическое исследование о необходимости данного стандарта. По его итогам 46% опрошенных жителей Самарской области указали на необходимость создания единого информационного сервиса по мерам поддержки в период санкций. Среди операторов клиентских служб региона необходимость такого сервиса отметили 97%.  Кроме того, практически все операторы, работающие на приеме людей (93%), регулярно сталкиваются с запросами, не относящимися к их сфере деятельности. При этом 67% из них отправляют клиента в другую службу, остальные либо не дают ответа, либо советуют поискать информацию в интернете.

Данные опроса подтвердили тезис о том, что тема создания единого информационного сервиса по мерам поддержки в период санкций актуальна и для сотрудников клиентских служб, и для их посетителей.

Участие в сессии приняло более 100 человек. Это руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти, региональных органов законодательной и исполнительной власти (государственных органов) Самарской области, подведомственных им учреждений и органов местного управления Самарской области, региональные и федеральные эксперты, представители общественных организаций и бизнеса.

Модератором мероприятия являлся эксперт Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации, эксперт в области проектного управления Александр Ожаровский. Пленарное заседание открыл заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он отметил, что в текущей ситуации крайне важна оперативность, мобильность, клиентоцентричность органов государственной власти. 

«Мы сейчас живем в условиях высокого уровня неопределенности и высокого уровня стресса. Внимание к людям становится первостепенной задачей и приоритетом органов власти. Это требует изменения стандартных, привычных методов работы, новых моделей управления. Очень надеюсь, что созданная в прошлом году АНОО ДПО “Таволга” будет являться тем драйвером, который поможет нам во внедрении новых методов работы. Сопротивление изменениям существует всегда, это нормальная реакция людей, но сейчас не те условия, чтобы быть прежними и работать по-старому», – резюмировал Константин Пресняков

В пленарном заседании приняла участие Марина Шаповал, государственный советник 2 класса, руководитель проектов по разработке стратегической инициативы «Бизнес-спринт», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Она подчеркнула, что трудная жизненная ситуация временна, меры поддержки ситуационны, а единый стандарт будет действовать постоянно: «Наша задача сделать так, чтобы появились инструменты, которые помогут довести нужную информацию в нужное время до того, кому она нужна, а с другой стороны дать понять человеку, что он здесь нужен, что о нем заботятся, он здесь важен».

Дизайн-сессия – это современный формат мероприятия, целью которого является разработка инновационных идей для решения сложных проблем, в основе которого лежат творческий подход и ориентация на потребности клиента. Работа на дизайн-сессии проводилась с применением методики постановки и достижения целей GROW(GROW –аббревиатура от названий четырех этапов – Goal (Цель), Reality (Реальность), Options (Варианты) и Will (Намерение)).

В ходе дизайн-сессии участники разработали прототипы продуктов:

-    единый клиентоцентричный стандарт информирования граждан обо всех мерах поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с нарастанием санкционного давления;

-    единый перечень мер поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с нарастанием санкционного давления;

-    карта пути пользователя - граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с нарастанием санкционного давления;

-    проект декларации концепции «Заботливый регион».

По итогам сессии сформирована рабочая группа, которая займётся реализацией проекта.

 

Фото:   правительство СО

 

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