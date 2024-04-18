Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки освободились от воды 27 приусадебных участков и 31 жилой дом. 
МЧС СО: о паводковой обстановке на 18 апреля
Особый акцент будет сделан на продвижении региона в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.
ОАО «РЖД» заключило соглашение с Самарской областью о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма
Это один из трех объектов улично-дорожной сети города, которые в текущем году приведут в порядок комплексно – от фасада до фасада.
На улице Куйбышева в Самаре начался комплексный ремонт
93% рекламных конструкций уже очищены и покрашены.
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
Выступления ансамбля «Ляйсан» вносят значительный вклад в популяризацию башкирской национальной культуры в Самарской области.
В Самаре состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан»
Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж.
«РКС-Самара» рекомендуют «вымести» все долги со своих квитанций до отключения услуг
В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона.
Армен Бенян: «Диспансеризация – это вклад в будущее»
В ходе дискуссий были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионах ПФО, новых ж/д маршрутов, сотрудничества перевозчиков, туроператоров и региональных властей, меры поддержки главной отрасли гостеприимства.
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.32
0.25
EUR 100.28
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
В Самаре стартует «ЗИМфест. Наследие модернизма»: первые открытые экскурсии пройдут сегодня
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан»

18 апреля 2024 15:03
93
Выступления ансамбля «Ляйсан» вносят значительный вклад в популяризацию башкирской национальной культуры в Самарской области.

21 апреля 2024 года в 12:00 в МБУК «ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан» г. Самара «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ». 0+

Мероприятие организует ОО «Курултай (конгресс) башкир» г. Самара при поддержке Администрации г. о. Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

На сцену дворца культуры выйдут танцоры ансамбля танца «Ляйсан», национальные самодеятельные творческие коллективы Большечерниговского и Большеглушицкого районов Самарской области и творческие коллективы самарских национальных общественных объединений.

Башкирский ансамбль танца «Ляйсан» был создан при общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» г. Самара в апреле 2004 года. Руководитель коллектива – Рауда Шаймарданова. В 2009 году ансамблю было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Выступления ансамбля «Ляйсан» вносят значительный вклад в популяризацию башкирской национальной культуры в Самарской области. За сохранение и развитие национальных культурных традиций, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Самарской области ансамбль «Ляйсан» награжден дипломами и благодарственными письмами Администрации Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства культуры Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки и Департамента образования Администрации городского округа Самара, министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан, Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай (конгресс) башкир», ГКУ СО «Дом дружбы народов», РОО «Союз народов Самарской области», ОО «Курултай (конгресс) башкир» города Самара и Самарской области.

Ансамбль «Ляйсан» принимает активное участие в детских фестивалях и праздниках, в том числе в фестивале «Радуга талантов», в ежегодных областных башкирских праздниках «Карга туй» и «Йыйын», а также украшает торжественные мероприятия, приуроченные к памятной дате Самарской области – День дружбы народов. На протяжении 20 лет ансамбль «Ляйсан» выступает на межнациональных мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации: День Победы, День России, День Государственного флага, День народного единства и др.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особый акцент будет сделан на продвижении региона в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.
18 апреля 2024, 15:44
ОАО «РЖД» заключило соглашение с Самарской областью о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма
Особый акцент будет сделан на продвижении региона в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. Новости компаний
8
93% рекламных конструкций уже очищены и покрашены.
18 апреля 2024, 15:15
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
93% рекламных конструкций уже очищены и покрашены. Благоустройство
44
В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона.
18 апреля 2024, 14:30
Армен Бенян: «Диспансеризация – это вклад в будущее»
В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона. Здравоохранение
94
В центре внимания
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
245
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
170
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
198
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
356
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
17 апреля 2024  13:46
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
1238
Весь список