В Самаре состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан»

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21 апреля 2024 года в 12:00 в МБУК «ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан» г. Самара «20 ЛЕТ ВМЕСТЕ». 0+

Мероприятие организует ОО «Курултай (конгресс) башкир» г. Самара при поддержке Администрации г. о. Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов».

На сцену дворца культуры выйдут танцоры ансамбля танца «Ляйсан», национальные самодеятельные творческие коллективы Большечерниговского и Большеглушицкого районов Самарской области и творческие коллективы самарских национальных общественных объединений.

Башкирский ансамбль танца «Ляйсан» был создан при общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» г. Самара в апреле 2004 года. Руководитель коллектива – Рауда Шаймарданова. В 2009 году ансамблю было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Выступления ансамбля «Ляйсан» вносят значительный вклад в популяризацию башкирской национальной культуры в Самарской области. За сохранение и развитие национальных культурных традиций, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Самарской области ансамбль «Ляйсан» награжден дипломами и благодарственными письмами Администрации Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, министерства культуры Самарской области, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки и Департамента образования Администрации городского округа Самара, министерства культуры и национальной политики Республики Башкортостан, Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай (конгресс) башкир», ГКУ СО «Дом дружбы народов», РОО «Союз народов Самарской области», ОО «Курултай (конгресс) башкир» города Самара и Самарской области.

Ансамбль «Ляйсан» принимает активное участие в детских фестивалях и праздниках, в том числе в фестивале «Радуга талантов», в ежегодных областных башкирских праздниках «Карга туй» и «Йыйын», а также украшает торжественные мероприятия, приуроченные к памятной дате Самарской области – День дружбы народов. На протяжении 20 лет ансамбль «Ляйсан» выступает на межнациональных мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации: День Победы, День России, День Государственного флага, День народного единства и др.

Фото: пресс-служба администрации Самары