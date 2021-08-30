В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Для предупреждения заражения в ведомстве рекомендуют при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 
РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.
В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»
Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.
Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов
Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.
1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.42
EUR 86.81
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний

30 августа 2021 12:43
244
В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний

1 сентября в 15:00 на площади МЕГИ Самара состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний. Всех участников пригласят на тематические уроки, после которых все смогут отдохнуть и повеселиться на переменках – совсем как в настоящей школе!

Учебная часть мероприятия будет включать в себя МЕГАуроки – на них самые маленькие гости мероприятия смогут познакомиться с роботом Мегошей, посетить творческие кружки: сделать красивую закладку для книги, смоделировать самолет, попробовать себя в спортивной художественной гимнастике.

После увлекательных занятий всех ждут МЕГАпеременки, во время которых можно будет поиграть в гигантские классики, футбольный кикер, попрыгать через огромную скакалку или даже сразиться в шахматном турнире.

Для взрослых в этот день также приготовлено много МЕГАдисциплин на любой вкус: можно получить консультации по детской психологии и логопедии, а также подобрать подходящий вид спорта своего ребенка. 

Фото: Phere.com

6+

Теги: 1 сентября День знаний Мега Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате
30 августа 2021, 13:38
День знаний в СамГУПС пройдет в новом формате
Для всех присутствовавших будет организована насыщенная, развлекательная программа с участием творческих коллективов. Образование
194
День знаний пройдёт в российских школах очно
26 августа 2021, 09:04
День знаний пройдёт в российских школах очно
Школы готовы к приему 17 миллионов детей. Образование
609
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
07 августа 2021, 12:45
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
Многие родители пропустили первую в жизни их ребенка линейку из-за того, что не смогли отпроситься с работы. Образование
1426
В центре внимания
В Самарской области откроется «Школа фермера»
30 августа 2021  13:49
В Самарской области откроется «Школа фермера»
213
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021  13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
240
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
30 августа 2021  13:12
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
198
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
260
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
416
Весь список