В Самаре состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний

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1 сентября в 15:00 на площади МЕГИ Самара состоится уникальное мероприятие, посвященное Дню знаний. Всех участников пригласят на тематические уроки, после которых все смогут отдохнуть и повеселиться на переменках – совсем как в настоящей школе!

Учебная часть мероприятия будет включать в себя МЕГАуроки – на них самые маленькие гости мероприятия смогут познакомиться с роботом Мегошей, посетить творческие кружки: сделать красивую закладку для книги, смоделировать самолет, попробовать себя в спортивной художественной гимнастике.

После увлекательных занятий всех ждут МЕГАпеременки, во время которых можно будет поиграть в гигантские классики, футбольный кикер, попрыгать через огромную скакалку или даже сразиться в шахматном турнире.

Для взрослых в этот день также приготовлено много МЕГАдисциплин на любой вкус: можно получить консультации по детской психологии и логопедии, а также подобрать подходящий вид спорта своего ребенка.

Фото: Phere.com

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