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В УФСИН России по Самарской области родителям первоклассников вручили школьные наборы

1 сентября 2021 11:12
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В УФСИН России по Самарской области родителям первоклассников вручили школьные наборы

По сложившейся доброй традиции в УФСИН России по Самарской области состоялось вручение школьных наборов сотрудникам, чьи дети идут в первый класс. В перечне необходимые для первоклассников предметы: тетради, карандаши, альбомы, краски и другое.

Канцтовары передали члены Общественного совета УИС региона, где председатель Павел Покровский. Школьные наборы родителям вручил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко. Евгений Викторович передал поздравления ребятам с важным событием в их жизни и пожелал каждому успехов в учебе, спорте и крепкого здоровья.

Также вручение наборов для первоклассников состоялись в исправительных учреждениях.

Теги: День знаний УФСИН школьные наборы

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