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В Самаре состоится творческая встреча-концерт с лидером группы «Черная ленточка» Владимиром Селивановым и поэтом Александром Пелевиным

13 февраля 2024 16:33
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Поэт, писатель, лауреат Всероссийских премий и конкурсов Александр Пелевин уже встречался с жителями Самарской области.

17 февраля в 18.00 в Большом зале Дома Офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова (г.Самара, ул.Шостаковича, 7) состоится совместный концерт группы «Чёрная ленточка» (Владимир Селиванов) и поэта, писателя Александра Пелевина.

Поэт, писатель, лауреат Всероссийских премий и конкурсов Александр Пелевин уже встречался с жителями Самарской области. Но писатель уверен, что такие встречи сегодня необходимы: «Мы проходим через довольно болезненную стадию развития, нужно людям объяснять, за что люди воюют». Предстоящий творческий вечер будет посвящен недавней командировке Александра в зону проведения Специальной военной операции в составе концертной бригады. Этот опыт лег в основу нового цикла произведений Александра Пелевина, посвященных событиям на Донбассе и Украине.

Лидер группы «Чёрная ленточка» Владимир Селиванов впервые примет участие в самарском литературно-историческом фестивале «Путь к Победе» памяти Героя России Андрея Рябцева. Напомним, фестиваль носит имя гвардии лейтенанта Андрея Рябцева, который участвовал в открытии второго сезона фестиваля. В октябре 2023 года Андрей пал смертью храбрых в зоне специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в феврале 2024 года звание Героя России посмертно присвоено гвардии лейтенанту Андрею Рябцеву.

Лейтмотивом творчества Владимира Селиванова является ощущение бесконечности Родины в каждом человеке, постоянная готовность к подвигу: ради любви, друзей, товарищей, своей страны. Музыкальные композиции Владимира Селиванова особенно популярны у действующих военнослужащих и ветеранов СВО. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир так сформулировал свою позицию человека и музыканта: «Родина – это то, что внутри меня. То, из чего я состою, и реальность, которую я создаю. Для меня родное – значит настоящее. Значит лучшее, что может быть для меня. Родина – это то, что есть у тебя всегда… Все мои песни – о Родине».

Творчество Владимира Селиванова и Александра Пелевина связывает также одна из знаковых фигур российской музыкальной культуры – лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов.

Стать участниками творческой встречи-концерта с лидером группы «Черная ленточка» Владимиром Селивановым и писателем Александром Пелевиным смогут жители Самарской области 17 февраля благодаря совместному проекту Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица» – литературно-историческому фестивалю «Путь к Победе» памяти Героя России Андрея Рябцева.

Вход на мероприятие свободный. 16+

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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