В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России

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28 июля 2024 года в 12.00 часов в Самаре у памятника Соловецким юнгам на 1-й очереди набережной реки Волги г.о. Самара состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке Правительства Самарской области.

Место проведения мероприятия выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.



По инициативе юнармейцев Самарской области митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. В ходе проведения торжественного мероприятия будет организован показ прямой трансляции Главного военно-морского парада, проводимого в г. Санкт-Петербурге.

В этот день будет работать полевая кухня, где можно будет попробовать традиционное блюдо моряков «макароны по-флотски».



Приглашаем к участию жителей и гостей города Самары и Самарской области!

Фото: Екатерина Маркелова