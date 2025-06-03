В Самаре состоится региональный форум работников социальной службы «Самара 450: взгляд в будущее»

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6 июня 2025 года в СКК «Дворец спорта им. В.Высоцкого» работники социальных служб проведут масштабный форум «Самара 450: взгляд в будущее», который призван обозначить основной вектор развития профильного блока в Самарской области. В нем примут участие работники социальной сферы - сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания и коллеги из смежных ведомств.



Организатором выступает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.



Работа на четырёх интерактивных площадках начнется с 10.00 утра и завершится пленарной сессией, на которой будут подведены итоги форума. Среди тем, предложенных к обсуждению, все ключевые направления деятельности социального блока: «Всесторонняя поддержка семей с детьми», «Повышение материального благополучия граждан и снижение уровня бедности», «Улучшение качества жизни старшего поколения» и «Поддержка социально незащищенных категорий граждан».



Напомним, что по решению губернатора Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен в регионе Годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области - 42 тысяч многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области