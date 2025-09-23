В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»

В воскресенье, 28 сентября, в 16.00 состоится пешеходная экскурсия «На этом месте» (12+) в рамках проекта «По соседству». Ее проведут историк, старший научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова.
Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории.
Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPvElZ