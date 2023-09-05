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В Самаре состоится открытие XI Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко

5 сентября 2023 13:58
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состоится открытие XI Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
 

7 сентября в 11:30 в Самарской областной научной библиотеке на проспекте Ленина, 14а состоится открытие XI Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко (0+).

С 7 по 10 сентября участники из 30 городов России и мастера – профессиональные писатели и поэты – по традиции отправятся в село Зольное, где на базе образовательного центра "Жигули" пройдут литературные мастер-классы, лекции, поэтические вечера, пишет Сова.

На семинарах прозы, поэзии, драматургии, детской литературы молодые писатели от 18 до 35 лет получат компетентную оценку своего творчества.

Также на фестивале пройдет специальный обучающий курс по написанию и реализации грантов в сфере культуры для организаторов и кураторов литературных мероприятий.

10 сентября фестиваль переместится в Струковский сад Самары. В рамках Дня города участников и гостей праздника ждет литературный турнир, по итогам которого победители получат сертификаты на издание собственных книг, литературно-музыкальный концерт по стихотворениям Михаила Анищенко с участием коллектива "ВолгаФолкБэнд", торжественное закрытие фестиваля.

Также с 11:00 до 19:00 будет работать книжная ярмарка, на которой издательства из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга представят литературные новинки для взрослых и детей.

По итогам фестиваля выйдет литературный журнал "Молодежная волна" с лучшими произведениями молодых писателей.

С подробной программой фестиваля Анищенко можно ознакомиться в группе во "ВКонтакте".

Отмечается, что Всероссийский литературный фестиваль имени Анищенко является частью программы по поддержке творческой молодежи "Литературные таланты России", которая реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

 Фото: предоставлено пресс-службой СОУНБ

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