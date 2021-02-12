В Самаре состоится областной семинар-практикум «Кубовая набойка по ткани» 

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19 февраля 2021 года в 11:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» ( ул. Некрасовская, 78) состоится Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Кубовая набойка по ткани», 18+.

Организатор семинара-практикума: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Ручная набойка - один из старинных способов художественного оформления тканей. Свое название этот вид творчества получил в память о старинном ремесле, когда рисунок наносился на ткань вручную при помощи специальных дощечек с узорным рельефом. Их обмакивали в краску, а затем делали отпечатки по ткани, для лучшего пропитывания постукивая сверху молоточком.

Уникальный для нашего региона специалист, мастер по набойке и окрашиванию тканей, Павел Викторович Осипов расскажет участникам семинара-практикума о разных техниках набойки, о происхождении этого старинного ремесла, и теории работы с материалом: познакомит с основами композиции, покажет приемы составления орнамента, правильного нанесения краски на доски-штампы и последующего закрепления рисунка на ткани. О том что, представляет из себя процесс кубового крашения, какие бывают кубы и каковы их отличия, с какими опасными факторами и химическими веществами приходится иметь дело в процессе кубового крашения и многое-многое другое.

Каждый участник семинара сможет самостоятельно набить несколько небольших лоскутов ткани и окрасить их в переносном кубе.

Ведущий семинара-практикума: Осипов Павел Викторович, мастер по окрашиванию тканей и набойке.

В стоимость семинара-практикума включено:

- лекционное и практическое занятие;

- все необходимые материалы, а также методическое пособие;

- кофе-брейк;

- изделие, изготовленное в ходе семинара-практикума.

По окончании семинара - практикума участникам выдаются сертификаты Областного методического центра - ГБУК «Агентство социокультурных технологий», передает пресс-служба ГБУК "Агентство социокультурных технологий".