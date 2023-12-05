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В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
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В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»

5 декабря 2023 11:59
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в Самаре пройдет молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»

8 декабря в Самаре в Историческом парке «Россия — Моя история» (ул. Красноармейская, д. 131) состоится военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание». В рамках мероприятия молодежь города узнает, кто и зачем занимается искажением истории, научится проверять факты и сможет задать свои вопросы Герою Российской Федерации Николаю Беляеву. Участие в мероприятии бесплатное после регистрации на странице события.

Перед слушателями форума, которые 8 декабря соберутся на площадке Исторического парка «Россия — Моя история», выступит победитель конкурса «Учитель года России — 2013», финалист конкурса «Лидеры России — 2020», призер конкурса «Директор года — 2021», директор школы «Образовательный центр «Южный город» Владимир Кильдюшкин. Спикер в своей лекции «Фальсификация истории через призму событий специальной военной операции» объяснит, каким образом и в каких целях сегодня происходит искажение исторических фактов, и даст ребятам советы, как противостоять подобным манипуляциям.

После небольшого перерыва ребят ждет встреча с Героем Российской Федерации, участником Афганской войны генерал-майором Николаем Беляевым. Николай Александрович — выпускник легендарного Рязанского воздушно-десантного командного училища и военной академии имени В. М. Фрунзе. За его плечами — десятки успешно выполненных боевых задач. На встрече с самарской молодежью Герой Российской Федерации поделится своими представлениями о долге и патриотизме, любви к Родине и военной профессии.

Знание.Герои — трек Российского общества «Знание», объединяющий в себе военно-патриотические форумы, просветительскую акцию и марафон. В их рамках Знание.Герои проводит встречи Героев России, участников специальной военной операции, выдающихся ученых, государственных деятелей, лидеров мнений и российской молодежи. Участники вместе рассуждают на темы исторической правды и борьбы с ее фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России, служения Родине и патриотизма.

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Теги: Мероприятия

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