В Самаре состоится гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра»

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13 января 2024 года в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 260) состоится гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра». Акция пройдет в девятый раз для детей и подростков с особенностями развития.

Ежегодное Праздничное мероприятие в честь Рождества Христова проводится по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Организаторами акции традиционно выступили Всероссийское общественное движение «Отцы России» в Самарской области (председатель Александр Чернышев) совместно с Духовно-просветительским центром «Кириллица» (директор о. Андрей Зуев).

Всего около 300 ребят из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска, Борского района и др. станут гостями праздника. Среди них дети и подростки с ментальными нарушениями и их семьи, а также дети и подростки из коррекционных школ, творческих объединений, подопечные благотворительных фондов.

Праздник начнется в 10.45 с молебна, затем пройдут мастер-классы, рождественское подъёлочное представление с хороводами и конкурсами, большой творческий концерт. Самарский театр «Лукоморье» покажет кукольный спектакль «Снегурочка». Завершится мероприятие вручением рождественских подарков.