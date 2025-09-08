В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

78

С 17 по 19 октября 2025 года в торговом центре «Гудок» в Самаре состоится главное событие индустрии моды региона - IV Самарский губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Организатором мероприятия является правительство Самарской области в лице министерства промышленности и торговли региона.

«Территория моды. Сделано в Самарской области» – это уникальная платформа для продвижения и поддержки местных брендов и производителей одежды, обуви, аксессуаров и других товаров легкой промышленности. Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

Ежегодно маркет-фестиваль собирает на своей площадке порядка 150 участников и более 25 тысяч человек. Среди них - крупные и малосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые дизайнеры, производители изделий для Специальной военной операции. Активное участие принимают представители локального ритейла, стилисты, модельные агентства.

«Российская индустрия моды переживает ренессанс из-за растущего интереса к уникальным локальным брендам. Правительство Самарской области с февраля 2022 года активно поддерживает региональных производителей, что способствует увеличению спроса и продаж. Ежегодный фестиваль моды помогает предпринимателям и дизайнерам демонстрировать продукцию и обмениваться опытом. Успехи делегации «Территории моды» на федеральных мероприятиях подчеркивают мастерство местных брендов, укрепляя имидж Самарской области как территории моды», - говорит член Союза дизайнеров России, эксперт индустрии моды Мария Казак.

В 2025 году на фестивале пройдет выставка-продажа самарских брендов и выставка народных промыслов в рамках «Всероссийской ярмарки», состоятся показы коллекций, а также образовательные мероприятия с экспертами индустрии.

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса – одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа индустрии моды и рабочих профессий, а также увеличению туристической привлекательности Самарской области.

«Для Самарской области развитие легкой промышленности – один из ключевых приоритетов, и фестиваль «Территория моды» является стратегически важным инструментом поддержки. Мы гордимся нашими производителями и уверены, что, укрепляя их позиции, фестиваль внесет значительный вклад в развитие дизайнерских школ, малого и среднего бизнеса в регионе", – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Прием заявок для участников индустрии моды в IV Самарском губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» уже стартовал.

Отметим, что «Территория моды» является зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого выступает министерство промышлености и торговли Самарской области.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области