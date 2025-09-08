Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

8 сентября 2025 13:49
78
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

С 17 по 19 октября 2025 года в торговом  центре «Гудок» в Самаре состоится главное событие индустрии моды региона - IV Самарский губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Организатором мероприятия является правительство Самарской области в лице министерства промышленности и торговли региона.

«Территория моды. Сделано в Самарской области» – это уникальная платформа для продвижения и поддержки местных брендов и производителей одежды, обуви, аксессуаров и других товаров легкой промышленности.  Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

Ежегодно маркет-фестиваль собирает на своей площадке порядка 150 участников и более 25 тысяч человек. Среди них - крупные и малосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые дизайнеры, производители изделий для Специальной военной операции. Активное участие принимают представители локального ритейла, стилисты, модельные агентства.

  «Российская индустрия моды переживает ренессанс из-за растущего интереса к уникальным локальным брендам. Правительство Самарской области с февраля 2022 года активно поддерживает региональных производителей, что способствует увеличению спроса и продаж. Ежегодный фестиваль моды помогает предпринимателям и дизайнерам демонстрировать продукцию и обмениваться опытом. Успехи делегации «Территории моды» на федеральных мероприятиях подчеркивают мастерство местных брендов, укрепляя имидж Самарской области как территории моды», - говорит член Союза дизайнеров России, эксперт индустрии моды Мария Казак.   

В 2025 году на фестивале пройдет выставка-продажа  самарских брендов и выставка народных промыслов в рамках «Всероссийской ярмарки», состоятся показы коллекций, а также образовательные мероприятия с экспертами индустрии.  

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса – одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»  способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа индустрии моды и рабочих профессий, а также увеличению туристической привлекательности Самарской области.

«Для Самарской области развитие легкой промышленности – один из ключевых приоритетов, и фестиваль «Территория моды» является стратегически важным инструментом поддержки. Мы гордимся нашими производителями и уверены, что, укрепляя их позиции, фестиваль внесет значительный вклад в развитие дизайнерских школ, малого и среднего бизнеса в регионе", – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Прием заявок для участников индустрии моды в IV Самарском губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» уже стартовал.

Отметим, что «Территория моды» является зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого выступает министерство промышлености и торговли Самарской области.

Фото – министерство промышленности и торговли Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
28
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
36
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
101
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
100
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
138
Весь список