В Самаре состоится авторская экскурсия «Куйбышев Вагана Каркарьяна» 

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22 августа исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника Вагана Каркарьяна. В эту памятную дату, в рамках фестиваля ЗИМфест. Наследие модернизма, впервые состоится авторская экскурсия «Куйбышев Вагана Каркарьяна».



В 1960-1980-е зодчий спроектировал в соавторстве с коллегами десятки знаковых для города зданий и пространств. Среди них – вторая очередь набережной, Дворец бракосочетания, Дом советов (сейчас Правительство Самарской области), Дом актера и другие общественные и жилые здания. Участники экскурсии узнают о нескольких знаковых объектах, над которыми работал Ваган Каркарьян, и других постройках, созданных его коллегами в стиле советского модернизма. Ведущим экскурсии выступит ее автор — историк архитектуры, градозащитник, куратор «ЗИМфеста» Армен Арутюнов.



«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с самарцами и модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до музыки и поэзии.



Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться, только если вы действительно сможете ее посетить.



Регистрация по ссылке. 12+



22 августа в 18.30

Место встречи: Волжский проспект, 45 (у мемориальной доски Вагана Каркарьяна)

Фото предоставлено пресс-службой «ЗИМфест»