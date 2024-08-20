Я нашел ошибку
Главные новости:
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
Вячеслав Федорищев отметил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.
Вячеслав Федорищев и Рустам Минниханов в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение.
В Самаре сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд со службой судебных приставов
Вакцинация от гриппа проводится раз в год и помогает в течение всего эпидсезона.
Какие вакцины от гриппа будут доступны в прививочных кабинетах Самарской области
Чемпионами России стали Александра Калашникова из Москвы и Степан Запоев из Санкт-Петербурга.
В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары.
Как это было: 60 огнеборцев и 1000 квадратных метров стихии
В 1960-1980-е зодчий спроектировал в соавторстве с коллегами десятки знаковых для города зданий и пространств.
В Самаре состоится авторская экскурсия «Куйбышев Вагана Каркарьяна» 
В этом году в Самарской области преобразятся 123 общественные территории и 234 двора.
Нацпроект «Жилье и городская среда» делает города и села губернии комфортнее и уютнее
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.54
0.63
EUR 98.94
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошли чемпионат России, чемпионат и первенство ПФО по парусному спорту
На Станкозаводе прошел II хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
Сотрудники ГАИ Тольятти проверили применением водителями детских удерживающих устройств
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится авторская экскурсия «Куйбышев Вагана Каркарьяна» 

20 августа 2024 16:49
207
В 1960-1980-е зодчий спроектировал в соавторстве с коллегами десятки знаковых для города зданий и пространств.

22 августа исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника Вагана Каркарьяна. В эту памятную дату, в рамках фестиваля ЗИМфест. Наследие модернизма, впервые состоится авторская экскурсия «Куйбышев Вагана Каркарьяна». 
 
В 1960-1980-е зодчий спроектировал в соавторстве с коллегами десятки знаковых для города зданий и пространств. Среди них – вторая очередь набережной, Дворец бракосочетания, Дом советов (сейчас Правительство Самарской области), Дом актера и другие общественные и жилые здания. Участники экскурсии узнают о нескольких знаковых объектах, над которыми работал Ваган Каркарьян, и других постройках, созданных его коллегами в стиле советского модернизма.  Ведущим экскурсии выступит ее автор — историк архитектуры, градозащитник, куратор «ЗИМфеста» Армен Арутюнов. 
 
«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с самарцами и модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до музыки и поэзии. 
 
Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться, только если вы действительно сможете ее посетить.
 
Регистрация по ссылке. 12+
 
22 августа в 18.30
Место встречи: Волжский проспект, 45 (у мемориальной доски Вагана Каркарьяна)

 

Фото предоставлено пресс-службой «ЗИМфест»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024, 20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения. Политика
125
Вячеслав Федорищев отметил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения.
20 августа 2024, 18:28
Вячеслав Федорищев и Рустам Минниханов в Самаре встретились с активом татарской национально-культурной автономии
Вячеслав Федорищев отметил, что Самарскую область и Татарстан связывают давние добрососедские отношения. Политика
164
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение.
20 августа 2024, 17:49
В Самаре сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд со службой судебных приставов
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение. ЖКХ
314
В центре внимания
Татары – второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения.
20 августа 2024  20:44
Руководитель области Вячеслав Федорищев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие сотрудничества между регионами
148
В центре внимания участников – вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
20 августа 2024  15:48
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
334
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
474
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
476
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
499
Весь список