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В Самаре состоится акция, в ходе которой в Волгу будет выпущено 10 000 мальков травоядных рыб

16 октября 2024 16:54
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Эта экологическая инициатива проходит в рамках проекта «Водорослям крышка: вверх по Волге», целью которой является восстановление природного равновесия и увеличение биоразнообразия реки.

19 октября 2024 года в Самаре состоится акция, в ходе которой в Волгу будет выпущено 10 000 мальков травоядных рыб! Эта экологическая инициатива проходит в рамках проекта «Водорослям крышка: вверх по Волге», целью которой является восстановление природного равновесия и увеличение биоразнообразия реки.

Основная движущая сила проекта — это единство людей! Благодаря активному участию местных жителей, школ и детских садов Самары и области удалось собрать 1,5 тонны пластиковых крышек. Крышки отправлены на переработку, а на вырученные средства закуплены мальки травоядных рыб, чтобы выпустить их в Волгу!

Проект помог не только продвижению идей раздельного сбора отходов и отправке мелкого пластикового мусора на переработку, но и станет вкладом в поддержку водных ресурсов. Акция по выпуску мальков пройдёт на набережной KIN UP и начнётся в 14:00.

Приглашают всех желающих стать частью этого значимого события, поддержать инициативу и помочь в улучшении экосистемы Волги.

Как подготовиться? Обязательно возьмите с собой резиновые сапоги, многоразовую кружку (ведь мы стремимся сократить использование одноразового пластика!), а также зонт или дождевик на случай дождя. Это мероприятие — не просто выпуск рыбы, это яркий пример того, как забота о родной природе объединяет множество людей в стремлении сохранить уникальную экосистему Волги. Вход свободный — приходите с семьями, друзьями и коллегами! Станьте частью большой экологической истории!», сообщает пресс-служба  АНО «Чистые Водоёмы»

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Фото предоставлено АНО «Чистые Водоёмы»

Теги: Самара

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