В Самаре снова ищут организацию для отлова животных

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В Самаре объявлены торги по поиску организации, которая будет отлавливать бездомных кошек и собак. Животных без владельцев нужно будет содержать в ПВР не более 30 дней, проводить их стерилизацию и чипирование, потом отпускать в естественную среду обитания, а в случае немотивированной агрессии умерщвлять.

Услуги нужно оказать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Начальная стоимость контракта – 24,9 млн рублей. Он будет действовать до 31 января 2026 года.

Торги пройдут 3 декабря 2024 года, пишет СитиТраффик.