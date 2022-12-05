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В Самаре служба отлова безнадзорных животных спасла из норы новорожденных щенков

5 декабря 2022 18:56
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Очень часто отлов собак перерастает в операцию по их спасению. На прошлой неделе сразу несколько спасательных операций прошло в Промышленном районе.

Служба отлова безнадзорных животных ООО «ДЛ», работающая при поддержке ветеринарного центра «ФлагманВет», ежедневно забирает с самарских улиц десятки собак. Животных доставляют в приют в пос. Козелки, где они проходят стерилизацию и вакцинацию в рамках государственной программы ОСВВ. После чего, если на месте прежнего обитания эти собаки и люди не представляют опасности друг для друга, животных выпускают.

Очень часто отлов собак перерастает в операцию по их спасению. На прошлой неделе сразу несколько спасательных операций прошло в Промышленном районе.

Одну собаку пришлось снимать со строящейся высотки на пр. Карла Маркса. Она забежала на стройку и поднялась наверх, но спуститься сама не смогла, сбилась с пути и просто скулила и выла от страха и безысходности. Особенно сильно собака плакала по ночам, беспокоя и пугая жителей соседних домов.

- Несколько дней и ночей мы слышим, как в строящейся многоэтажке воет и плачет собака. Как она воет, мы аж сами вместе с ней рыдаем. Очень жалко. Хотели сами прийти помочь ей, но на стройку не пускают. Тогда мы нашли телефон службы спасения. Слава богу, что они приехали! – говорит местная жительница Любовь Александровна.

По заявлению жителей о нарушении тишины департаментом городского хозяйства был создан заказ-наряд, на основании которого ловцы «ДЛ» смогли зайти на стройку. Собаку нашли на 13-ом этаже – обессилевшее животное забилось в угол и не оказало сопротивления спасателям. Собаку на руках отнесли в машину.

Кстати, это не первый пример, когда «ФлагманВет» спасает собак с недостроенных зданий. Дело в том, что, поднявшись наверх, животные дезориентируются и действительно не могут найти обратный путь.

Другая неординарная история спасения произошла тоже на пр. Карла Маркса. По заявке жителей, ловцы забирали собак, обитавших рядом с контейнерной площадкой. Как вдруг обнаружили в земле неподалеку нору. Вход был довольно узкий, а сам лаз длинный. Изнутри доносился писк малышей. Специалист отлова сумел пролезть в нору и, посветив фонариком, обнаружил внутри целый помет щенков. Малыши еще даже не открыли глазки! В холодной норе их ждала верная гибель. В итоге восемь щенков и их мама отправились в приют.

Забирать щенков с улиц не менее важно, чем взрослых собак. Ведь уже годовалые щенки могут принести свое потомство. Кроме того, помет щенков, растущий в условиях улицы, – это будущая стая. Щенков оставляют в приюте до поиска хозяина – на улицу не приспособленных к жизни подростков не выпускают.

 

Фото:   пресс-лужба отлова безнадзорных животных ООО «ДЛ»

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