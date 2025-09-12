Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября

12 сентября 2025 20:26
85
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.

В воскресенье, 14 сентября, частично изменится схема работы автобусов на маршруте № 34 в Самаре. По данным департамента транспорта, такое решение принято совместно с перевозчиком и Отделом Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара с учетом многочисленных просьб болельщиков, которые в День города планируют посетить спортивный праздник и футбольный матч команд «Крылья Советов» и «Сочи». 

Для улучшения транспортной доступности стадиона «Солидарность Самара Арена» трасса указанного автобусного маршрута временно станет длиннее: по окончании матча подвижной состав направят от Московского шоссе (район «Мерседес-центра» вблизи перекрестка с улицей Алма-Атинской) по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса, улице Алма-Атинской, через остановку «Завод Металлург», далее рейсы будут осуществляться по обычному маршруту. 

Напомним, что с 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
12 сентября 2025, 19:52
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям". Общество
42
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
12 сентября 2025, 19:11
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов. Общество
123
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
12 сентября 2025, 17:49
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту. Общество
154
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
210
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
256
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
302
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
254
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
465
Весь список