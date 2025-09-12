В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября

85

В воскресенье, 14 сентября, частично изменится схема работы автобусов на маршруте № 34 в Самаре. По данным департамента транспорта, такое решение принято совместно с перевозчиком и Отделом Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара с учетом многочисленных просьб болельщиков, которые в День города планируют посетить спортивный праздник и футбольный матч команд «Крылья Советов» и «Сочи».



Для улучшения транспортной доступности стадиона «Солидарность Самара Арена» трасса указанного автобусного маршрута временно станет длиннее: по окончании матча подвижной состав направят от Московского шоссе (район «Мерседес-центра» вблизи перекрестка с улицей Алма-Атинской) по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса, улице Алма-Атинской, через остановку «Завод Металлург», далее рейсы будут осуществляться по обычному маршруту.



Напомним, что с 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.

Фото: администрация Самары