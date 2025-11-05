В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения форума «Россия – спортивная держава»

Госавтоинспекция Самарской области сообщает о временном ограничении движения транспортных средств
В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
С 06:00 до 12:00 5 ноября недоступными для проезда будут участки следующих улиц:
- ул. Венцека – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Куйбышева – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Фрунзе – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Чапаевская – от ул. Венцека до ул. Ульяновской;
- ул. Молодогвардейская – от ул. Венцека до ул. Ленинградской, от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;
- ул. Некрасовская – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Льва Толстого – от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;
- ул. Красноармейская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Вилоновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Ульяновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Галактионовская – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.
Для проведения забега «Чистый спорт» на период с 06:00 до 12:00 5 ноября будет приостановлена работа следующих маршрутов общественного транспорта:
- автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;
- троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок – Грозненская»;
- троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».
Также на время Форума будет скорректирован ряд трамвайных и автобусных маршрутов.
