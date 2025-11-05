Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения форума «Россия – спортивная держава»

5 ноября 2025 09:51
188
С 06:00 до 12:00.

Госавтоинспекция Самарской области сообщает о временном ограничении движения транспортных средств

В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

С 06:00 до 12:00 5 ноября недоступными для проезда будут участки следующих улиц:

- ул. Венцека – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Куйбышева – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Фрунзе – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;
- ул. Чапаевская – от ул. Венцека до ул. Ульяновской;
- ул. Молодогвардейская – от ул. Венцека до ул. Ленинградской, от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;
- ул. Некрасовская – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;
- ул. Льва Толстого – от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;
- ул. Красноармейская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Вилоновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Ульяновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- ул. Галактионовская – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Для проведения забега «Чистый спорт» на период с 06:00 до 12:00 5 ноября будет приостановлена работа следующих маршрутов общественного транспорта:

- автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;
- троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок – Грозненская»;
- троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Также на время Форума будет скорректирован ряд трамвайных и автобусных маршрутов.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

