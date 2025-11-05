В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения форума «Россия – спортивная держава»

188

Госавтоинспекция Самарской области сообщает о временном ограничении движения транспортных средств

В Самаре скорректировано дорожное движение на время проведения мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

С 06:00 до 12:00 5 ноября недоступными для проезда будут участки следующих улиц:

- ул. Венцека – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

- ул. Куйбышева – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;

- ул. Фрунзе – от ул. Венцека до ул. Некрасовской;

- ул. Чапаевская – от ул. Венцека до ул. Ульяновской;

- ул. Молодогвардейская – от ул. Венцека до ул. Ленинградской, от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- ул. Некрасовская – от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

- ул. Льва Толстого – от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;

- ул. Красноармейская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- ул. Вилоновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- ул. Ульяновская – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- ул. Галактионовская – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Для проведения забега «Чистый спорт» на период с 06:00 до 12:00 5 ноября будет приостановлена работа следующих маршрутов общественного транспорта:

- автобусного маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;

- троллейбусного маршрута № 6 «Губернский рынок – Грозненская»;

- троллейбусного маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Также на время Форума будет скорректирован ряд трамвайных и автобусных маршрутов.

