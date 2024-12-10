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В Самаре школьников познакомили с особенностями службы в органах внутренних дел

10 декабря 2024 14:57
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Сотрудники полиции пригласили ребят одной из городских школ в кинологический центр.

В Самаре, в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, по инициативе председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юрия Силантьева, сотрудники полиции пригласили ребят одной из городских школ в кинологический центр.

В ходе мероприятия полицейские рассказали учащимся о том, какие породы собак состоят на службе в полиции и по каким направлениям они работают, а также продемонстрировали приемы дрессировки и элементы служебной подготовки питомцев.

Специалисты Центра рассказали ребятам о распорядке дня питомцев, о том, что они любят, как отдыхают после работы.

Полицейские объяснили, как попасть на службу в кинологические подразделения и какие требования предъявляются к кандидатам.

В рамках данного мероприятия подростки также познакомились с работой Госавтоинспекции, осмотрели служебный автомобиль.

Сотрудник самарской Госавтоинспекции побеседовал с ребятами о безопасности на дорогах, разобрал основные причины ДТП с участием несовершеннолетних и повторил основные требования правил для пешеходов. Полицейский напомнил о том, что надо быть предельно внимательным и осторожным при переходе проезжей части и в дворовых территориях. Особое внимание сотрудники полиции акцентировал на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе дороги недопустимо, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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