В Самаре школьники готовятся к региональному смотру парадных расчетов в рамках «Парада Памяти»

Школьники Самары готовятся к смотру парадных расчетов образовательных учреждений, который пройдет на площади Куйбышева 30 октября в преддверии 15-го юбилейного Парада Памяти и в день рождения уроженца Самары Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического труда Дмитрия Устинова.

В числе участников смотра – ученики школы № 177 c кадетскими классами имени Героя России А.А. Пономаренко. На одной из репетиций побывал глава города Самара Иван Носков.

«История становления кадетского движения этой школы очень интересна. Десять лет назад в первый класс школы записались всего пять учеников, и тогда директор приняла судьбоносное решение, открыв два кадетских класса. Сейчас абсолютно все ребята с 1 по 11 класс носят гордое звание кадетов! В парадные расчеты попадают лучшие из лучших – 116 учеников 6-11 классов, включая отдельную женскую «коробку». И много лет подряд расчет школы имени Героя Российской Федерации Пономаренко А.А. становится одним из лучших сначала на городском, а потом и на областном смотре и принимает участие в Параде Памяти»,

– отметил глава города Самара Иван Носков.