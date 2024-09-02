В Самаре с 9 сентября «Валдаи» будут ходить по обновленному расписанию

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Изменения в движении судов будут актуальны до 22 сентября 2024 года.

В Самаре с 9 сентября 2024 года изменится расписание скоростного судна «Валдай 45Р», идущего до сел Ширяево и Винновка.

До Ширяево ежедневные рейсы от Речного вокзала будут отправляться в 12 и в 15 часов по будням, в 10 и в 17 часов — по пятницам, субботам и воскресеньям.

До Винновки суда по будням будут отходить от Речного вокзала в 10 часов, по пятницам, субботам и воскресеньям – в 14 часов.

Это расписание актуально до 22 сентября, сообщили 31 августа 2024 года в пресс-службе компании-перевозчика, пишет СитиТраффик.