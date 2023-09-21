В Самаре с 25 по 29 сентября будут перебои в телерадиовещании

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С 25 по 29 сентября с 10:30 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени для проведения технических работ на 180-метровой телебашне в Самаре (ул. Советской Армии, 205, Телецентр) будут производиться остановки технических средств, размещённых на телебашне, задействованных в трансляции 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения и радиоканалов «Юмор ФМ», «Comedy радио», «Радио Энергия ФМ», «Авторадио», «Радио Ваня», «Ретро ФМ», «Дети ФМ».

Расписание остановок технических средств (по мск . времени ), предполагающих отключение теле- и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов ( rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов», - информирует филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».

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