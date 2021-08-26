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В Самаре с 1 сентября и до конца года будут действовать скидки на оплату проезда в общественном транспорте

26 августа 2021 17:53
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Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту «Мир» или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.

C 1 сентября до 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самарской области доступна скидка по бесконтактной карте «Мир» любого банка. Держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить Картой жителя Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей и таким образом составит 21 рубль.

Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга, который состоялся в пресс-центре СОВА с участием заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи региона Константина Преснякова, директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марии Точиловой и управляющего Самарским филиалом Банка ВТБ Максима Папкова. 

Скидка действует в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене Самары. Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту «Мир» или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.

Напомним, что проект Карты жителя Самарской области запущен в регионе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова.

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области и единым оператором автоматизированной системы учета проезда – ООО «Объединенная транспортная карта».

«Общественный транспорт уже занимает 3 позицию среди самых популярных категорий оплат по картам национальной платежной системы «Мир». При этом мы видим еще большие перспективы по росту числа безналичных платежей именно на транспорте. Об этом говорят цифры по аналогичной акции, которая сейчас проходит в самарских электричках. Продлится она до конца сентября. С июня жители и гости региона стали платить банковскими картами за проезд в пригородных поездах в 2 раза чаще», – сообщила Мария Точилова.

«На Карте жителя Самарской области объединены платежный функционал современной банковской карты и дополнительные сервисы – оплата проезда в городском транспорте, в том числе по льготным тарифам, получение скидок и кешбэка в торгово-сервисных предприятиях. Карту можно использовать в качестве идентификатора при доступе к различным сервисам, социальным и другим выплатам, а также удобно и безопасно оплачивать покупки и услуги, участвовать в программе лояльности партнеров проекта», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информтехнологий и связи региона Константин Пресняков

Помимо записанных на Карте банковского и транспортного приложений, Карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты. Получить карту жителя Самарской области можно бесплатно в банках – партнерах проекта. 

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется совместно с платежной системой «Мир» в рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир».

 

Теги: карта Мир оплата проезд

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