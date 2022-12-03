В Самаре руководство ГУ МЧС приняло участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата

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В Самаре руководство Главного управления МЧС России по Самарской области приняло участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата.

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными.

«В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг перед Родиной, вспоминаем обо всех безызвестно павших на полях сражений. Мы испытываем гордость за бессмертный подвиг солдата и вместе с тем неутихающую боль от потерь, понесённую нашим народом в Великой Отечественной Войне, в войнах и конфликтах, выпавших на долю современной России», - сообщалось на митинге.

Первый заместитель начальника Главного управления полковник внутренней службы Алексей Владимирович Степанов в память о Неизвестном Солдате возложил цветы в Горельефу «Скорбящей Матери-Родине», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО