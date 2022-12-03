Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочный проект продлится до 11 декабря 2022 года. Время работы с 15:00 до 19:00 . Вход свободный.
Самарский Исторический парк презентовал уникальную мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох»
На базе реабилитационного центра «Надежда» успешно работает стационарное отделение «Вместе с мамой».
В Чапаевске работает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
В память о безызвестно павших на защите Родины.
В Самаре руководство ГУ МЧС приняло участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата
Сегодня здесь несет вахту почетный караул.
В День Неизвестного Солдата губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Детский сад имеет свою образовательную специфику – приоритетным направлением развития детей здесь является развитие технического творчества.
В Самаре открылся новый детский сад для 132 ребят
В повестке – обсуждение вопросов популяризации принципов устойчивого развития в регионах России, вовлечение субъектов РФ в реализацию стратегии развития ESG.
В ПФО проходит первый всероссийский ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
В Похвистневском районе легковушка сбила двоих
В Похвистневском районе легковушка сбила двоих
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре руководство ГУ МЧС приняло участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата

3 декабря 2022 15:55
111
В память о безызвестно павших на защите Родины.

В Самаре руководство Главного управления МЧС России по Самарской области приняло участие в мероприятии, посвященном Дню Неизвестного Солдата.

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях, и чьи имена остались неизвестными.

«В этот день мы чтим память тех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг перед Родиной, вспоминаем обо всех безызвестно павших на полях сражений. Мы испытываем гордость за бессмертный подвиг солдата и вместе с тем неутихающую боль от потерь, понесённую нашим народом в Великой Отечественной Войне, в войнах и конфликтах, выпавших на долю современной России», - сообщалось на митинге.

Первый заместитель начальника Главного управления полковник внутренней службы Алексей Владимирович Степанов в память о Неизвестном Солдате возложил цветы в Горельефу «Скорбящей Матери-Родине», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
3 декабря 2022  13:51
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов
158
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
3 декабря 2022  12:49
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Неизвестного солдата
185
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
2 декабря 2022  11:22
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
534
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
785
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
467
Весь список