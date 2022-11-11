В Самаре росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте-2022»

165

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области по уже сложившейся доброй традиции приняли участие в Международной просветительной акции «Большой этнографический диктант». Акция приурочена ко Дню народного единства и проходит под девизом «Народов много – страна одна!»

Тестирование проходило в онлайн-формате с 3-го по 8-е ноября. Росгвардейцы ответили на 30 вопросов о культуре народов, проживающих в Российской Федерации, 10 из которых касались особенностей Самарского края. Участники отметили, что тестирование оказалось непростым, но это дает дополнительный стимул к повышению своей этнокультурной грамотности.

«Россия – многонациональная страна, и для нас важно проверить и укрепить знания о самых разных народах, проживающих в ней. Поэтому мы в очередной раз принимаем участие в написании этнографического диктанта. Тестирование прошли более 80 человек, 10 из которых набрали максимальное количество баллов» - отметил врио заместителя начальника Управления Росгвардии по военно-политической работе майор Александр Фадин.