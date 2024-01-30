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В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения ветерана войск правопорядка

30 января 2024 09:38
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В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения ветерана войск правопорядка

Ветеран Управления Росгвардии по Самарской области майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов отпраздновал свой 97-ой День рождения. Поздравить ветерана ВОВ пришли офицеры управления  и представители ветеранских организаций.

В горячем июне 41-го года старшие братья Андрея Петровича лицом к лицу встретили первый удар фашистских войск, напавших на нашу страну. Сам юноша сначала трудился в тылу, затем был призван в ряды Красной Армии. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. Затем, после выхода на пенсию, был преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

В прошлом году сбылась мечта ветерана, вышла в свет его книга «О себе, о семье, о Родине». В нее вошли воспоминания из военного детства, юности, рассказы о великой Победе и службе во внутренних войсках. Работу по изданию книги взяло на себя Управление Росгвардии по Самарской области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области.  Авторская книга ветерана пополнила библиотеку управления, а так же уникальный фонд библиотеки Самарского Дворца ветеранов.

Несмотря на почтенный возраст, ветераны ВОВ Андрей Петрович с супругой Зинаидой Федоровной активные участники всех значимых областных и городских военно-патриотических мероприятий, постоянные гости в школах и техникумах. Андрей Петрович с удовольствием выступает перед молодым поколением, делится  воспоминаниями и в память о своей встрече дарит ребятам свои мемуары.

Супружеская чета всегда рада гостям, вот и на день рождения Андрея Петровича добрые пожелания здоровья и благополучия не смолкали весь день.

«Замечательные люди, герои нашего времени. Мы гордимся ими и благодарим за все, что они сделали для нас и делают для будущего поколения», - подчеркнул председатель ветеранской организации Управления Росгвардии по Самарской области полковник в отставке Иосиф Коберский.

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