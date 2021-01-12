В Самаре разработали хозяйственный регламент для городских лесов

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Администрация Самары опубликовала на своем сайте проект постановления, утверждающий лесохозяйственный регламент городского лесничества.

Документ разработан для исполнения судебных решений, которые еще несколько лет назад признали муниципальной собственностью 8118 га зеленых зон в границах областного центра. В частности, вердикт 2015 года потребовал провести лесоустройство, поставить земли лесничества на кадастровый учет, включить в реестр муниципальной собственности, разработать регламент.



Организация этих работ растянулась на несколько лет. Только в июне прошлого года департамент градостроительства Самары подписал со «Средневолжской землеустроительной компанией» («СВЗК») договор на работы по лесоустройству и постановку на государственный кадастровый учет. В сентябре прошлого года областной минлесхоз внес документированную информацию по Самарскому лесничеству в государственный лесной реестр.



«СВЗК» также разработал проект лесохозяйственного регламент, который будет действовать в течение 10 лет с момента утверждения. Он описывает, как городские леса распределены по районам Самары, какая в них разрешена хозяйственная деятельность: когда и где можно и нельзя пасти скот, рубить древесину, собирать лекарственные травы и т.д. Есть данные, кто и с какой целью арендует участки с городскими лесами, и что в границах города находится пять особо охраняемых природных территорий — «Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом», «Древостой дуба», «Древостой дуба естественного происхождения», «Пещера братьев Греве» и «Самарское устье». Документ позволит департаменту городского хозяйства и экологии Самары «в полной мере осуществлять полномочия по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов», говорится в пояснительной записке, пишет СО ОНЛАЙН.