В Самаре растет саженец Крымской сосны

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В прошлом году был юбилей – 10 лет «Русской весны». Тогда на выставке «Россия» крымчане подарили жителям Самарской области символ единства и нерушимой дружбы. Саженец крымской сосны – знак благодарности за поддержку весной 2014 года. Его вырастили в питомнике полуострова, а с прошлого года он растет на нашей земле.

Для высадки растения было выбрано знаковое место – Крымская площадь в Самаре. Прекрасное благоустроенное пространство, обновленное в честь воссоединения Крыма с Россией. Здесь расположены и Ялтинский маяк, и Воронцовская ротонда, и мозаичное панно в виде карты Крыма. А теперь с ними соседствует живой знак нашего единства – крымская сосна.

За хвойным деревцем бережно ухаживает городская служба. Сосна хорошо пережила зиму – о ней заранее позаботились и установили укрывной деревянный каркас. Как станет теплее, растение прополют, удобрят и не забудут про правильный полив.