В Самаре растет количество заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя

Около 4 тысяч обращений граждан на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в августе 2024 года в самарский Росреестр, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце.
Для безопасности недвижимого имущества собственники все чаще обращаются с заявлениями о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие им объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителя.
Подать такое заявление может сам собственник или его законный представитель с помощью официального сайта Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или в многофункциональном центре – напоминает ведомство.
Запись о запрете государственной регистрации вносится в Единый государственный реестр недвижимости в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.