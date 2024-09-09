В Самаре растет количество заявлений о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя

234

Около 4 тысяч обращений граждан на внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя поступило в августе 2024 года в самарский Росреестр, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце.

Для безопасности недвижимого имущества собственники все чаще обращаются с заявлениями о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие им объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителя.

Подать такое заявление может сам собственник или его законный представитель с помощью официального сайта Росреестра ( https://rosreestr.gov.ru/ ) или в многофункциональном центре – напоминает ведомство.

Запись о запрете государственной регистрации вносится в Единый государственный реестр недвижимости в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.