в Самаре работодатели готовы обеспечить жильем более 6 тысяч специалистов

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Эксперты Яндекс Недвижимости совместно с hh.ru изучили рынок вакансий и интерес россиян к переезду в другой регион.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в 2024 году россияне продолжают интересоваться жильем вне регионов проживания. При этом работодатели, по статистике сервиса hh.ru, в текущем году увеличили количество вакансий с предоставлением жилья. По сравнению с предыдущим годом, таких предложений по всей России стало на 13% больше. Самые востребованные сферы – строительства и недвижимости, медицины и фармацевтики, промышленного оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, а также услуг для бизнеса. Среди специалистов наибольший спрос на врачей, разнорабочих, токарей, водителей и фармацевтов.

Самара входит в десятку крупных городов России по количеству вакансий с проживанием. По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года в городе было более 6 тысяч таких предложений. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя цена на новостройку в Самаре составляет порядка 113 000 р/кв.м, на готовые квартиры - 114 000 р/кв.м. Стоимость аренды в Самаре стартует от 12 000 рублей за “однушку”, а в среднем по городу составляет 33 000 рублей. Жилье в регионе часто присматривают покупатели из Москвы и Подмосковья (на их долю приходится 14,6% всех просмотров), Нижегородской (4,1%), Новосибирской (3,7%) и Пензенской (3,1%) областей.

«Развитие инфраструктуры и городской среды в регионах стимулирует интерес россиян к переезду в другие города. Еще одним таким инструментом можно считать привлекательные условия с точки зрения трудоустройства. Помимо удаленного формата работы и открытия офисов крупных компаний в регионах – на интерес к переезду может повлиять возможность решить свой квартирный вопрос за счёт работодателя. Таким образом, специалисты могут снизить финансовую нагрузку при переезде, присмотреться к новой локации и в дальнейшем задуматься о покупке своего жилья», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

В целом по России за первое полугодие 2024 года появилось более 87 тысяч вакансий с предоставлением жилья. В лидерах Московский регион – сейчас в столице и области порядка 38 тысяч таких вакансий. Среди остальных регионов больше всего предложений в Краснодаре, Казани и Челябинске – в каждом из городов выбрать новую работу вместе с квартирой можно из 10 тысяч таких предложений.