В Самаре работает выставочный магазин УИС

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На витринах представлен широкий спектр продукции, произведенный в исправительных учреждениях Самарского региона. Здесь каждый может найти для себя немало полезных вещей.

В ассортименте выставочного магазин УФСИН региона – продукция швейного производства, дерево- и металлообработки, сувениры, настольные игры, специальная форменная одежда, хлебницы, резные кухонные наборы, прихватки-рукавицы, полотенца, постельные принадлежности, а также рюкзаки и сумки.

Представлена кованая продукция. Это коптильни, каминные наборы, фигурные подставки под цветы, мангалы и наборы шампуров.

Выставочный магазин находится по адресу: город Самара, улица Венцека, 24, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области