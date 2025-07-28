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В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов

28 июля 2025 18:20
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Это один из первых подобных специализированных центров в стране.

Детский липидный центр на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова работает с июня этого года. Это один из первых подобных специализированных центров в стране.

На консультацию в центр направляют детей, имеющих нарушения липидного обмена - высокие значения общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов. Напомним, с этого года в рамках профилактических медицинских осмотров введено определение уровня холестерина у детей с 9 лет. Это поможет во взрослом возрасте снизить развитие инфаркта, инсульта и других сосудистых проблем.

"Нарушения липидного обмена могут быть связаны с ожирением, низкой физической активностью, чрезмерным употреблением жирной и сладкой пищи, а также в связи с отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям у родственников или повышенным уровнем холестерина, - рассказала врач-липидолог Мария Давыдова. - Также нередко повышенные показатели по липидному обмену связаны с сопутствующей эндокринной патологией, заболеваниями почек и других органов".

Специалист грамотно и индивидуально подходит к каждому конкретному случаю и при необходимости назначает дополнительные обследования и лечение.

"С увеличением числа заболеваний, связанных с неправильным питанием необходимость в управлении липидным обменом с самого детства становится критически важной. Специалисты Липидного центра предоставят информацию о здоровом питании, с учетом индивидуальных особенностей пациента и сопутствующей патологии, помогая родителям делать более осознанный выбор и корректировать питание своих детей", - отметила врач-кардиолог диспансера Полина Дуплякова.

С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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