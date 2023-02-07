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В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции

7 февраля 2023 17:23
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Специалисты также проконсультируют жителей по вопросам действующих нормативно-гигиенических требований к этой категории товаров.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 17 февраля 2023 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции по телефонам «горячих линий»:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области: 8(846) 260-38-37.

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: 8(846) 337-73-93.

По указанным телефонам специалисты проконсультируют жителей по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, а также действующих нормативно-гигиенических требований к этой категории товаров.

Режим работы «горячих линий»: с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) ежедневно до 17 февраля 2023 года за исключением выходных дней.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

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