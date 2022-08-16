В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

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В преддверии начала нового 2022-2023 учебного года до 26 августа Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей по телефонам «горячих линий»:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (846)266-98-49 – отдел надзора по гигиене детей и подростков.

Сотрудники консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8 (846) 373-49-22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара.

Режим работы «горячих линий» с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) ежедневно с 15.08.2022 по 26.08.2022 за исключением выходных дней.

Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации), сообщает пресс-служба горадминистрации.

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