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Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкоголя
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В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкоголя

28 июня 2022 22:58
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Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

Министерством промышленности и торговли Самарской области совместно с «Региональным центром обработки телефонных обращений» организована «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной продукции.

Специалисты департамента лицензирования и государственного контроля министерства ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) принимают по указанным ниже телефонам информацию от граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.

Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

При передаче сведений необходимо назвать Фамилию, Имя, Отчество и контакты.

О фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно сообщать по следующим телефонам:

8 (846) 2000-123 (многоканальный), 337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:    pxhere

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