В Самаре проводят тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детского отдыха

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В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 10 июня проводят тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха по телефонам «горячих линий».

Интересующие вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности детского отдыха можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефону 8 (846) 266 98 49 – отдел надзора по гигиене детей и подростков (г. Самара).

Также можно обратиться к сотрудникам консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8(846) 373 49 22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8(846) 337 73 93 - центр гигиены и эпидемиологии в г. Самара.

Режим работы «горячих линий»: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 ежедневно до 10 июня за исключением выходных дней. Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации). По телефонам «горячей линии» родители могут проконсультироваться у специалистов по вопросам, связанным с обучением санитарно-эпидемиологической безопасности детского отдыха.

Также ответы на интересующие вопросы граждане смогут получить в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Самарской области: г. Самара (Волжский, Кинельский, Красноярский районы) – 8(846) 337 85 06, 8 (846) 337 56 20.

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