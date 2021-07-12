В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются

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За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 136 пассажиров, на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции был составлен 1 протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Сегодня рейдовые мероприятия стартовали с остановки «Площадь героев 21-й Армии», которая находится на проспекте Ленина, где проложены автобусные и трамвайные ветки. Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.

Требования по соблюдению масочного режима одинаковы, как для пассажиров, так и работников на линиях. Именно по этой причине непрерывная работа с экипажами со стороны транспортного предприятия продолжается - инструктажи проходят ежедневно.

Помимо регулярной влажной уборки и дезинфекции подвижного состава, в число противоэпидемических мер входит прививочная кампания работников социальной сферы.

Фото: администрация Самары