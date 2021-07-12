Я нашел ошибку
Главные новости:
"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний".
В МГУ готовы принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю девочку
Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
В Самаре заболел 101 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
Проводится прием заявлений на физико-математическое и химико-биологическое направления.
Стартовала вторая волна приемной кампании в специализированный учебный научный центр «Лобачевский»
Состоялась выездная форсайт-сессия в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».
Жителям Нефтегорского района рассказали о возможностях портала Госуслуги и о защите информации
Корабль Махлаев тонет. Межеедов вынужден бежать
Корабль Махлаев тонет. Межеедов вынужден бежать
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. 
«Самара, я привит!»: С сегодняшнего дня и до 25 июля  среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют ценные призы
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются

12 июля 2021 15:45
99
Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.

За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 136 пассажиров, на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции был составлен 1 протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.

Сегодня рейдовые мероприятия стартовали с остановки «Площадь героев 21-й Армии», которая находится на проспекте Ленина, где проложены автобусные и трамвайные ветки. Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.

Требования по соблюдению масочного режима одинаковы, как для пассажиров, так и работников на линиях. Именно по этой причине непрерывная работа с экипажами со стороны транспортного предприятия продолжается - инструктажи проходят ежедневно.

Помимо регулярной влажной уборки и дезинфекции подвижного состава, в число противоэпидемических мер входит прививочная кампания работников социальной сферы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: масочный режим Мероприятия Самара транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
06 июля 2021, 16:15
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Общество
1262
В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка.
05 июля 2021, 17:55
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
В экспозиции представлено 47 работ по одному из самых сложных яхтенных маршрутов, вдоль ледяного материка. Общество
1211
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.
26 апреля 2021, 16:11
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта. Общество
820
В центре внимания
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
216
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
264
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
323
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
770
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
2844
Весь список