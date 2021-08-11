В Самаре проверили условия службы военнослужащих по призыву в поселке Мирный

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Военный прокурор Самарского гарнизона полковник юстиции Олег Лазуткин совместно с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой, представителями СМИ провели совместный выезд в воинскую часть в поселке Мирный.

В ходе работы в указанной в/части проверены условия проживания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, организация их питания, медицинского обслуживания, проведены беседы с личным составом.

По итогам выезда, на совместном совещании с командованием обсуждены имеющиеся проблемные вопросы, пути их решения, согласован порядок взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Самарской области и органов военного управления.