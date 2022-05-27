В Самаре проверили готовность оздоровительно-образовательных лагерей к приему детей

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В преддверии старта летней оздоровительной кампании для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей в областной столице проводятся комплексные комиссионные проверки готовности детских лагерей к открытию. Первые заезды запланированы на 1 июня.

Городская межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в состав которой входят представители профильных департаментов администрации Самары, горДумы, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии оценила состояние и оснащение, готовность учреждений к приему ребят.

Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей - «Арго», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Авангард-Самара», а также центр дзюдо «Мужество». Общий охват составит 5680 детей. В этом году для обеспечения комфортного отдыха детей во многих детских оздоровительно-образовательных лагерях был выполнен капремонт жилых корпусов, оконных блоков, медицинских пунктов, столовых и пищеблоков. В нормативное состояние привели контейнерные площадки, санузлы, провели замену ограждений, технологического оборудования. Особое внимание уделили противопожарным мероприятиям.

Всего будет организовано 30 профильных смен по различным направлениям - техническому, естественнонаучному, военно-патриотическому, художественному, каждая продолжительностью в 14 календарных дней. Дополнительно в центре «Авангард-Самара» планируется проведение одной смены продолжительностью в 21 день, а также организация палаточного лагеря с работой 3 смен по 14 дней, охват одной смены составляет 16 детей в возрасте от 12 лет, всего в таком лагере отдохнет 48 детей.

В 2022 году большое внимание уделили материально-техническому состоянию лагерей.

«Многое обновили: детские корпуса, санузлы, душевые, спортивную площадку, домики для персонала, медицинский пункт. В смену у нас 230 детей, а в течение лета будет пять смен», - рассказал директор МАУ ЦЕНТР «Арго» Тимофей Глухов.

По словам специалистов, каждая смена детского оздоровительно-образовательного лагеря будет иметь собственную направленность и тематику, ребят ждут самые разные активности, программа будет насыщенной.

«Преимущество нашего лагеря в том, что мы проводим модульные, тематические смены. К нам приезжают учащиеся самарских школ. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведены капитальные ремонты асфальтового покрытия, детских спальных корпусов, заменены оконные проемы, проведен капитальный ремонт полов, закуплены оборудование и мебель. Лагерь примет 210 детей в смену, запланированы пять смен, все различной направленности», - подчеркнул директор МАУ Центр «Заря» Михаил Сокур.

Несмотря на множество спортивных и оздоровительных мероприятий, сотрудники лагерей не забыли и о просветительском направлении работы - ребят ждут различные квесты, мастер-классы, увлекательные лекции.

«После участия в работе по приёмке детских лагерей, я хочу сказать с уверенностью, как многодетная мама, что своих деток отправила бы во многие лагеря», - поделилась впечатлениями депутат Думы г.о. Самара, многодетная мама Елена Свиридова.

Этим летом на территории Самары будет организована работа 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. Там планируется принять более 15 тысяч ребят. В лагерях с режимом полного дня трехразовым питанием будет охвачено 4900 человек, а на площадках с сокращенным режимом дня двухразовым – 10320.

В пришкольных лагерях будет организован досуг для обучающихся до 15 лет включительно, продолжительностью смен в 18 рабочих дней. Их работа будет построена таким образом, чтобы дети как можно больше времени проводили на свежем воздухе, участвовали в оздоровительных и спортивно-культурных мероприятиях, экскурсиях и походах.

Также муниципальными детскими оздоровительными учреждениями «ДОЛ «Волжский Артек» и «Волжанка» будет организовано 8 оздоровительных смен, продолжительностью по 21 дню. Всего в течение лета планируется оздоровить 1800 детей. На базе самарского «Спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары